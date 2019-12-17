В Украине отменят привязку оформления ID-карты к месту жительства

В Украине намерены отменить привязку к месту жительства оформления первого паспорта в виде ID-карты. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.



По его словам, панируется отмена привязки оформления первой ID-карты к адресу места жительства.



"Сейчас ID выдают только по месту регистрации, а можно будет делать это где угодно. Это будет удобно тем, кто, например, зарегистрирован во Львове, а проживает в Киеве. Мы уже подготовили изменения в закон и нормативные акты, чтобы убрать это ограничение. Рассчитываю, что их примут в ближайшее время", - добавил Соколюк.

