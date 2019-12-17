В Украине в начале недели потеплеет

В ближайшие сутки, 17 декабря, погоду Украины будет определять очень теплый как для декабря воздух. Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник осадков не ожидается. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 5-10° тепла, в западных областях и на юге Одесской области 11-16°. В Киеве - без осадков; ветер южный, 7-12 м/с; температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 декабря самая высокая температура днем была 8,7° тепла в 1937 году, самая низкая ночью 25,1° мороза в 1997 году.



В среду, 18 декабря, также будет без осадков. Ветер юго-западный , 5-10 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, днём 7-12°, в южной части и в западных областях местами 14-16°.



В Киеве без осадков. Ветер юго-западный , 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днём 10-12°.

