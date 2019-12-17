Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро выпадающих доходов

Потери европейского бюджета в связи с выходом Великобритании из Европейского союза составят 50-60 млрд евро, сообщил Яри Луото, заместитель госсекретаря по делам ЕС в Финляндии, председательствующей в союзе.



"Мы подготовили бюджет с учетом того, что когда Великобритания покинет ЕС, сократится его доходная часть. Общий эффект выхода Великобритании составит примерно 50-60 млрд евро, тогда как общий бюджет на семь лет составляет 1080 млрд евро", - сказал Луото на семинаре, посвященном отношениям ЕС и России.



По его словам, общий эффект будет не слишком значительным в сравнении с величиной экономики Великобритании.



"Предлагаемый объем бюджета на 2021-2027 годы примерно тот же, что и на предыдущие семь лет, даже предполагается незначительное увеличение, можно сказать, что мы справляемся с выходом Великобритании. Однако все зависит от отношений в будущем и того, какое торговое соглашение будет заключено", - добавил заместитель госсекретаря.



По его словам, информация о том, что по итогам последних выборов консерваторы получают абсолютное большинство в Великобритании, вызвала в Евросоюзе облегчение.



"Наконец-то мы понимаем, куда движемся, что Brexit состоится в конце января следующего года, что не будет дальнейших переговоров по отсрочке", - сказал Луото.



Он отметил, что в ходе председательства Финляндии в ЕС началась подготовка к переговорам, которые начнутся в начале следующего года, предположительно 1 февраля, о будущем отношений Великобритании и ЕС.



"Несмотря на выход Великобритании, мы понимаем, что существует необходимость сохранить очень близкие отношения, в том числе в торговле, вопросах безопасности и обороны, соблюдения прав граждан как Великобритании, так и ЕС", - сказал он.



Досрочные парламентские выборы состоялись 12 декабря в Великобритании. Окончательные результаты выборов, опубликованные вечером 13 декабря, показывают, что консерваторы получили 365 мест (на 57 больше, чем было), а финишировавшие на втором месте лейбористы - только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах).



Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit, и теперь необходимо завершить этот процесс.