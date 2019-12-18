"Холодное сердце-2" заработал более миллиарда долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце-2" официально превысили один миллиард долларов – $1032 млрд. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 25 ноября.



По итогам четвертой недели в прокате лента о приключениях Анны и Эльзы опустилась на второе место в Северной Америке, собрав более $19 млн. Домашняя касса достигла $366,5 млн.



В мировом прокате мультик заработал еще $666 млн. Самыми крупными международными рынками для "Холодного сердца-2" стали Китай ($104,4 млн), Южная Корея ($75,5 млн), Япония ($55,2 млн), Великобритания ($43,5 млн) и Германия ($34,4 млн).



Примечательно, что первая серия "Холодного сердца" достигла миллиардного рубежа через 15 недель после старта, тогда как сиквелу потребовалось на это лишь четыре недели.







Отметим, что "Холодное сердце-2" – уже шестой проект компании Walt Disney, присоединившийся в 2019 году к клубу миллиардеров. Ранее эту отметку преодолели Мстители: Финал, Капитан Марвел, Человек-паук: Вдали от дома, Аладдин и История игрушек-4.



Также сообщалось, что в 2019 году фильмы киностудии Disney собрали в мировом прокате $10 млрд. Установлен абсолютный рекорд дохода среди всех голливудских кинокомпаний.

