Том Круз в трейлере «Топ Ган-2»

На YouTube-канале Paramount Pictures появился трейлер фильма «Топ Ган — 2» (Top Gun) с Томом Крузом — продолжения культового боевика 1986 года о летчике Пите «Мэверике» Митчелле, любителе высоких скоростей и опасных кульбитов.



В новой части Мэверик все еще служит в вооруженных силах США в чине капитана и обучает молодежь. В «учебке» во время подготовки выпускников Топ Ган для специальной миссии он встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына его погибшего друга Ника Брэдшоу.



В комментариях к русскому трейлеру зрители справедливо волнуются, с кем же будет бороться Мэверик сейчас, когда злые русские перестали быть трендом.



Фильм выйдет 16 июля 2020 года.





