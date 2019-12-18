Врачи рассказали, почему нельзя набирать вес в среднем возрасте

В группе людей 40-59 лет основным фактором возникновения инсульта и рака является набор веса. Даже набор пяти килограммов в среднем возрасте повышает риск смертельного сердечного приступа или инсульта на 26%, пишет "Российская газета". Этот вывод китайские ученые сделали по итогам 20-летнего исследования примерно 84000 человек.



Все участники исследования были худыми до достижения среднего возраста. На протяжении всего периода наблюдения ученые проводили оценку Индекса массы тела. Оказалось, набор веса смертельно опасен. По словам специалистов, увеличение веса и объема талии - следствие неправильного питания, сидячего образа жизни, возрастного замедления обмена веществ.



Итогом становится повышенный риск развития диабета 2-го типа, гипертонии, ишемического инсульта, жировой болезни печени и камней в желчном пузыре. На фоне ожирения происходят гормональные сбои, развивается хроническое воспаление и резистентность к инсулину.

