Ученые опровергли наличие противораковых свойств у аспирина

Ибупрофен может уменьшить вероятность развития рака груди у женщин из группы повышенного риска, передает The Daily Mail. По словам ученых, регулярный прием противовоспалительных средств - ибупрофена или напроксена - уменьшает вероятность на 40%.



А вот аспирин, относящийся к этой же категории препаратов, не работал, показало исследование Клиники Майо. Был проведен анализ 3089 женщин, у которых имелось подозрение на рак в промежуток с 1992-го по 2001-й год. Опухоль оказалась доброкачественной, однако врачи заявили, что у этих женщин повышен риск развития рака в будущем. В дальнейшем у 313 диагностировали рак груди.



Оказалось, этот диагноз на 40% реже получали женщины, регулярно пившие ибупрофен или напроксен, но не аспирин. За счет чего работали противовоспалительные средства, ученые не знают. Вероятно, препараты могут контролировать процессы клеточной смерти и воспроизведения под контролем.



По мнению сотрудников Колумбийского университета, эти лекарства тормозят активность циклооксигеназы – энзима, демонстрирующего повышенную активность в раковых клетках. Препараты также могут защитить от рака молочной железы, ограничивая способность организма преобразовывать тестостерон в эстроген, который, как известно, питает опухоли молочной железы.

