Обморожение возможно излечить, используя средство в форме спрея

Как передает The Daily Mail, обморожение возникает в том случае, когда на фоне низкой температуры сосуды сужаются (тело пытается сберечь тепло для важных органов, жертвуя обычно конечностями, носом, ушами), кровоток локально ухудшается, иногда необратимо. При экстремальных температурах замерзают биологические жидкости в пораженных зонах.



Обморожение грозит инфекциями, гангреной, ампутацией и даже смертью. Однако иногда удается сохранить ткани, правда, на регенерацию уходит несколько дней или даже недель. Ключевой момент - восстановление нормального кровотока. Институт нанотехнологий в Мохали предлагает делать это с помощью их спрея. Он содержит обезболивающие и лекарственные средства, которые могут улучшить кровообращение в области и ускорить естественный процесс заживления.



Активный ингредиент - гепарин (разжижает кровь) в связке с вспомогательными веществами, улучшающими доставку через кожу. Средство позволяет усилить приток крови. Также в составе есть ибупрофен, уменьшающий боли и отек. Тестирование спрея на крысах показало, что он полностью регенерировал все обмороженные зоны за две недели.

