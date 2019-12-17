Boeing приостановит выпуск самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф

Boeing приостановит выпуск самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф

Американская авиастроительная компания Boeing приостановит выпуск самолетов 737 MAX, полеты которых прекратились после двух авиакатастроф.

Сборка 737 MAX будет приостановлена в январе 2020 года. Когда она возобновится, Boeing не уточняет. Причиной приостановки назван перенос на 2020 год сертификации 737 MAX для возвращения лайнера к полетам.

Ранее Reuters и The Wall Street Journal писали со ссылкой на источники, что Федеральное управление гражданской авиации США даст разрешение на возобновление полетов 737 MAX не раньше февраля 2020 года.

737 MAX — новейший лайнер Boeing. С марта 2019 года, после двух крушений таких самолетов, в результате которых погибли более 340 человек, полеты и поставки 737 MAX приостановлены по всему миру.