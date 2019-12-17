Гончарук хочет снизить теневую экономику в три-четыре раза

Снижение уровня теневой экономики в три-четыре раза является целью работы Кабинета министров в краткосрочном периоде, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.



«Объем теневой экономики для меня лично является мерилом эффективности нашей работы… Сейчас, по разным оценкам, она едва ли не половину всей экономики составляет. Естественно, мы хотели, чтобы ее вообще не было, чтобы она была равна нулю или до 5 процентов. Но сейчас в краткосрочной перспективе мы хотим, чтобы она уменьшилась хотя бы в три-четыре раза», - сказал он в эфире одного из телеканалов.



Как сообщал УНИАН, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от официального валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с 46,8% в 2017 году.

