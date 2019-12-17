Большинство украинцев не поддерживает легализацию азартных игр

Абсолютное большинство граждан Украины не поддерживает легализацию игорного бизнеса в стране, свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии, проведенного 1-12 декабря в рамках Всеукраинского исследования "Мнения и взгляды населения Украины (Омнибус)".



На вопрос "поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса" 56% опрошенных ответили, что полностью не поддерживают. Еще 19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого отведены специальные игорные зоны или локализованы места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса 18% респондентов.



При этом респондентам задавали вопрос о том, какие игры могут в Украине быть все же легализованы. Почти половина опрошенных (49,7%) считают, что это могут быть лотереи, 22,1% - букмекерские ставки, 18,7% - казино, 9,5% - интернет-казино, 6,9% - игра в карты на деньги. 37% ответили, что ни одна из азартных игр не может быть легализована в Украине.



Согласно результатам исследования, 52% жителей Украины относятся негативно к тому, что президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса. Положительное отношение к такой инициативе президента - у 35% респондентов. 62% респондентов знают, что на рассмотрении в Верховной Раде одновременно находятся несколько законопроектов по легализации игорного бизнеса.



Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого этапа были собраны 2043 анкеты. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 12%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

