В ходе стычек возле Рады пострадали журналисты

Во вторник, 17 декабря, во время стычек демонстрантов и полиции возле здания парламента, пострадали также журналисты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".



Так, двух журналистов забрызгали слезоточивым газом, который применили в ходе столкновений между спецназовцами и митингующими.



Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала схватки. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые демонстранты хотели установить возле здания парламента.



Напомним, с утра под зданием Верховной рады проходит несколько акций протеста. В частности, люди протестуют против открытия рынка земли. В акциях участвуют около тысячи человек.



Часть демонстрантов установила палатку на проезжей части по улице Михаила Грушевского. Силовики попытались им помешать, что и привело к стычкам. Кроме того, участники националистических организаций также зажигали файеры.



О задержанных и пострадавших на данный момент не сообщается.

