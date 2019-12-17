Прокурор Киева подал в отставку
Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку.
Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Укринформа.
"11 декабря написал заявление по собственному желанию. Вчера был последний день на работе. Теперь уволен из органов прокуратуры", - заявил он.
Говда заверил, что на него никто не давил. "Был тяжелый год. Мы его пережили", - сказал он и добавил, что в дальнейшем собирается работать в частном секторе.
Как сообщалось, Говда возглавил столичную прокуратуру в июле 2016 года. До этого он работал заместителем генпрокурора и прокурором Одесской области.
Источник: Укринформ
13:50