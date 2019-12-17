Газовые переговоры Украины, России и ЕС запланированы на 19 декабря

Трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, России и Европейской комиссии, в ходе которых ожидается обсуждение транзита российского газа по территории Украины с 2020 года, запланированы в четверг, 19 декабря. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.



"Ждем следующего раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря. Пришло время послать положительное сообщение рынкам и потребителям", - сообщил Шефчович.



Добавим, до этой запланированной встречи были двусторонние переговоры на эту тему между представителями Украины и России. После очередного такого раунда 13 декабря в Вене в Нафтогазе сообщили об "относительно успешных" переговорах по газу с Россией.



Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что до заключения нового транзитного контракта необходимо "решить комплекс принципиально важных вопросов", в частности - "урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной, что означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа". В НАК в ответ на требования Газпрома для нового транзитного контракта заявили о невозможности "обнулить" или забыть арбитражные решения.



Газовый вопрос нарушали и на полях саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. В Нафтогазе по результатам отмечали, что "ничего не обнуляют с РФ".



Россия, Украина и Еврокомиссия ведут консультации по вопросу транзита российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года. Так, контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает 31 декабря 2019 года.

