В этом году в мире погибли 49 журналистов

За 2019 года в мире были убиты 49 журналистов, еще 389 находятся в тюрьме, а 57 - в заложниках. Об этом свидетельствуют данные, наведенные в ежегодном отчете Репортеров без границ во вторник, 17 декабря.



В организации отметили, что количество убитых журналистов в этом году самое низкое с 2003 года. Оно на 44% меньше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель является, прежде всего, результатом уменьшения числа погибших журналистов в зонах боевых действий.



При этом число погибших журналистов в странах, где нет войн, остается таким же, как и в предыдущие годы.



Среди прочих, в отчете упоминается украинский журналист Вадим Комаров.



"Украинский журналист, который был хорошо известен расследованием коррупции в городе Черкассы и был целью несколько попыток убийства в последние годы, умер в июне от тяжелых травм головы, он подвергся насильственному нападению в мае. Его убийство остается безнаказанным", - отмечается в отчете.



Также в отчете опоминается журналист Станислав Асеев (более известный под псевдонимом Станислав Васин), который был в августе приговорен к 15 годам лишения свободы в так называемой "ДНР".



В отчете также отмечается, что число задержанных журналистов в этом году на 12% больше, чем в прошлом. Почти половина из них удерживается властями Китая, Египта и Саудовской Аравии.

