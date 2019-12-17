Иван Дорн сыграет в фильме Кирилла Серебренникова

Одну из ролей в фильме «Петровы в гриппе», над которым работает Кирилл Серебренников, сыграет певец Иван Дорн. Об этом говорится в материалах, присланных в «Медузу» пресс-службой фильма.



Дорн, комментируя участие в фильме, напомнил, что у него было два неудачных опыта работы в кино, после которых он «зарекся когда-либо еще сниматься». Однако предложение Серебренникова Дорн принял, и режиссер остался доволен результатом совместной работы. «Он сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера», — заявил он. «Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером», — добавил Дорн.



«Для меня и всей группы Ваня Дорн — настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино», — заявил Кирилл Серебренников.



Какая именно роль в «Петровых в гриппе» досталась Дорну, пока не раскрывается. Известно, что главных героев сыграют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.



В основу фильма лег роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», опубликованный в 2016 году. Роман, рассказывающий о нескольких днях из жизни автослесаря Петрова и членов его семьи, каждый из которых заболевает гриппом, был отмечен литературными премиями НОС и «Национальный бестселлер».



Кирилл Серебренников написал оригинальный сценарий для «Петровых в гриппе».



Планируется, что «Петровы в гриппе» выйдут в 2020 году. Точной даты премьеры пока нет.

