Комитет ВР отправил на доработку все законопроекты о легализации игорного бизнеса

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 17 декабря принял решение отправить на доработку не только правительственный проект закона №2285 о легализации игорного бизнеса, а и все семь альтернативных проектов.



Напомним, что по инициативе президента Владимира Зеленского правительство подготовило проект закона о легализации азартных игр и казино в рамках улучшения экономической ситуации и привлечение иностранных инвестиций.



Однако ряд экспертов раскритиковал правительственный законопроект №2285, заявив, что он существенно ограничивает возможности для работы операторам лотерей и фактически направлен на легализацию российских букмекеров и владельцев 5-звездочных гостиниц и казино, которые уже работают в Украине.



В частности, эксперт по правоохранительной и судебной системе Украинского института будущего Александр Чебаненко считает, что декларация о привлечении инвестиций в 5-звездные гостиницы - только дымовая завеса в пользу игровых автоматов, которая гарантированно приведет к крайне негативным социальным последствиям.

