На Франковщине неизвестные «воины АТО» захватили храм УПЦ

На Ивано-Франковщине в селе Пробойновка 15 декабря группа неизвестных лиц, которые представились как «воины АТО», захватили Свято-Димитриевский храм Украинской Православной Церкви.



Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской епархии, помещение храма было захвачено, замки сломаны, а двери храма опечатаны.



«При содействии местных властей община Димитриевского храма УПЦ вместе с настоятелем оказались на улице и лишены права молиться в собственном храме», - заявили в епархии.



Также в пресс-службе сообщили о том, что «время от времени в храм приходили священники-представители ПЦУ с небольшим количеством верующих, осуществляя давление на верующих (УПЦ – ред.), и совершали свои богослужения на территории храма».



Как сообщалось ранее, в марте при поддержке главы сельского совета села Пробойновка Верховинского района было проведено собрание села, на котором приняли решение о переходе общины храма УПЦ в ПЦУ. На собрании настоятель храма и прихожане, представители религиозной общины УПЦ, отсутствовали.



Никакой юридической силы собрание жителей села (территориальной общины – ред.), не имели. Вместе с тем это не помешало организаторам «перехода» с протоколом собрания и соответствующими документами обратиться в Ивано-Франковскую областную государственную администрацию с просьбой перерегистрировать общину храма, изменив юрисдикцию на ПЦУ.



Государственный регистратор ОГА внес сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, которыми изменил полное наименование, учредительные документы и подчинение религиозной общины Свято-Димитриевского храма.

