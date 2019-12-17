Под Радой полиция снесла палатки протестующих

В ходе столкновений под Верховной радой полиция снесла палатки протестующих. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.



В частности, полиция пошла штурмом на представителей "Национального корпуса" и разобрала две палатки в правительственном квартале. На данный момент правоохранители оттеснили "Нацкорпус" ближе к Верховной раде.



Кроме того, силовики продолжили оттеснять протестующих и задерживать особенно активных. Те, в свою очередь, используют файера, камни, бутылки и палки. С обеих сторон пострадали как минимум три человека.

