Полиция назвала причину пожара в одесском колледже

Пожар в одесском колледже произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов. Об этом на брифинге во вторник, 17 декабря, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает УНИАН.



Таким образом, две другие версии – поджог и неосторожное обращение с огнем – по предварительным данным, считаются несостоятельными. Как отметил Бех, вчера эксперты ГСЧС предоставили свое заключение, согласно которому возгорание началось с кабинета №9, расположенного на 3-м этаже колледжа.



"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - сказал начальник регионального главка.



По его словам, изъятые с места происшествия предметы будут приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Исходя из выводов специалистов ГСЧС, а также соответствующих изъятых документов, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая позволит сделать следствию окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.



По словам Беха, относительно других подозреваемых проводится активная работа, продолжаются допросы. Уже назначены 63 различные экспертизы, включая молекулярно-генетическую. Кроме того, как отметил начальник управления, сегодня из Киева приехали эксперты, которые помогают местным следователям в дополнительном осмотре места происшествия, начавшемся во вторник утром.



"Нужно отработать еще ряд деталей этого серьезного происшествия", - акцентировал Бех. Он отметил, что по состоянию на утро вторника, родственникам погибших еще не выдано 11 тел.



"Мы на сегодняшний день, по приметам, одежде, по внешним признакам всех установили и понимаем, кто эти люди. До конца недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетические экспертизы. И где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших на пожаре", - добавил руководитель.

