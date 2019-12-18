Силовики под Радой задержали 26 протестующих

Под зданием Верховной Радой из-за столкновений полицейские задержали 26 человек. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала НАШ.

Он также отметил, что в столкновениях пострадали 17 правоохранителей, двое из которых были доставлены в больницу. Шкиряк допустил, что данные о числе госпитализированных будут меняться.

Число пострадавших со стороны протестующих он не назвал.

Ранее здание Рады закрыли на вход и выход. Силовики никого не выпускают из здания парламента.

Также правоохранители сообщили о двух пострадавших полицейских в ходе столкновений с протестующими. Также сообщалось о двух пострадавших журналистах.

Как известно, под зданием парламента произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители разобрали палатки митингующих, а в ответ им прилетели камни и подручные средства от активистов.