В Держгеокадастри заявили о готовности к запуску рынка земли

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра готова к открытию земельного рынка. Об этом во время пресс-марафона по земельной реформе сказал глава Госгеокадастра Денис Башлык, передает корреспондент.

"Очень часто оппоненты земельной реформы культивируют такой миф, вроде как Государственный земельный кадастр не готов к реализации земельной реформы, вроде как пока мы не проведем инвентаризацию, невозможно открывать рынок. Я хотел бы этот миф развенчать, показать реальное состояние дел в Государственном земельном кадастре", - сказал Башлык.

По его словам, на сегодня кадастр - это современная коммуникационная система, которая имеет наполненность 73%.

"Я откровенно могу сказать, что кадастр готов к запуску рынка земель", - добавил глава службы.