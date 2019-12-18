В среду будет аномально теплая погода

В Украине по-весеннему тепло. Завтра, 18 декабря, по всей территории страны ожидается очень теплая как для середины декабря погода, а на юге до +15. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко. По ее словам, температура воздуха в Украине в течение дня будет достигать 7-13 градусов тепла, а на западе и юге ожидается 10-15 градусов выше нуля (карта).



"Осадков завтра не предвидится. Антициклон Urte из районов Черного моря, Турции поотгоняет все дожди и снега с нашей территории (карта). Юго-западный ветер будет или небольшим, или максимум умеренным", – сообщила Диденко.



В Киеве завтра ожидается до 12 градусов тепла.



Синоптик подчеркнула, что к концу недели в Украине удержится теплая погода, а дожди появятся лишь ближе к субботе.



Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

