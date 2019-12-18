Закон о самообороне: когда он оборачивается против граждан им воспользовавшихся?

Сейчас на всю страну гремит дело Сергея Пашинского, бывшего народного депутата. 31 октября 2016 года между ним и Вячеславом Химикусом произошёл конфликт, в котором Пашинский заступившись за свою жену, получил от Химикуса бутылкой по голове и был вынужден открыть огонь из наградного пистолета.



В результате Химикус был обезврежен неопасным для жизни выстрелом в ногу, а Пашинский оказал ему первую помощь и организовал госпитализацию с оплатой расходов на лечение.



Тогда, в 2017, Нападение на Пашинского квалифицировали как мелкое хулиганство и Химикус за него реальный срок не получил. Но со сменой власти тот подал прошение о возобновлении дела и сейчас просит привлечь уже Пашинского за нанесение тяжких телесных повреждений. По этой статье депутату может грозить уже реальный срок.



Из Уголовного кодекса Украины следует, что необходимой самообороной считаются действия, совершенные в целях защиты от общественно опасного покушения. При этом ущерб от этих действий должен быть нанесен в достаточном для обстановки размере.



Есть несколько категорий граждан, которым законодательно разрешено иметь и использовать травматическое оружие. Среди них числятся и народные депутаты. Для них соответствующая подготовка - скорее мера необходимости, чем обычное желание.



Получается, что даже при соблюдении всех законодательных моментов, использование средства самозащиты могут вывернуть не во благо защитившемуся.

Не учитывать репутацию и крайне негативные характеристики другой стороны от опрошенных свидетелей и знакомых.



Вячеслава Химикуса описывают как конфликтного и агрессивного человека, на нем судимость за жестокое избиение бывшей супруги, а так же использование огнестрельного оружия в стычке с соседом.



Все эти факты могут быть не рассмотрены судом ввиду возможных политических репрессий, направленных на бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Только вот что делать гражданам, которые, защищая свою жизнь и жизнь своих близких, из потерпевшей стороны так же могут оказаться на стороне обвиняемых?

