В Харькове повалили памятник Горькому

Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения памятника Максиму Горькому на проспекте Новобаварском в Харькове.



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.



"Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции утром 18 декабря. Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории", - говорится в сообщении.







По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции.



Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему устанавливаются.



Максим Горький - русский, позднее советский «пролетарский» писатель, драматург и публицист; член РСДРП, некоторое время дружил с Лениным.

