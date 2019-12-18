НБУ: за два года реальные доходы украинцев выросли на 60%

В течение последних двух лет реальные доходы украинцев выросли на 60%. Об этом в интервью «Сегодня» заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.



«Номинальные доходы украинцев в гривне ростут в последнее время примерно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепления гривны, за два года увеличение доходов населения составило около 60%», — отметил он.



По его словам, такой рост доходов украинцев привел к замедлению темпов трудовой миграции из Украины, ведь стимулов для выезда за границу стало меньше.



«Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это примерно 1 до 2,5. То есть разница значительно уменьшилась», — подытожил Чурий.

