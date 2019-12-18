Украина и Румыния договорились о поставках газа

Оператор ГТС Украины и румынский оператор TRANSGAZ подписали соглашение о взаимодействии согласно европейским правилам с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании в среду, 18 декабря. Таким образом, у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.



"То есть с 1 января в межгосударственной точке Исакча1-Орловка1 будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении.



"Это решение является историческим и очень важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и приграничных потребителей Украины в Одесской области. Это даст возможность бесперебойно пройти зиму, даже при условии вероятного прекращения транзита газа из РФ", - отметил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.



На встречи в Брюсселе 12 декабря операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии согласовали текст соглашений по обеспечению реверса по трансбалканскому газопроводу, а именно по Транзита-1 в направлении Болгария-Румыния-Украина-Молдова.



Такая сделка создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если Газпром остановит транзит в Европу через территорию Украины.



Уже в ближайшие дни состоятся первые аукционы на бронирование мощностей на межгосударственном точке Исакча1-Орловка1.

