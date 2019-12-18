Новогодние образы звезд: Красная королева, призрак и девушки Бонда

Пока украинцы составляют новогоднее меню, ищут красивую елку и размышляют, в каком наряде встретить 2020-й, звезды концерта «На Интере – Главная елка страны» свои праздничные образы уже продумали до мелочей. В чем любимые артисты появятся в новогоднюю ночь на «Интере»?

Ирина Билык – восточная красавица и Красная королева: « Образы для этого концерта придумала я, а дизайнер Алексей Склифас воплотил их в реальность. В песне «Гадалка» я – Карточная королева из «Алисы в Зазеркалье». Образ получился ярким и интересным. Мне нравится радовать зрителей, а иногда и шокировать. В жизни я бываю и Алисой, и королевой. Люблю менять амплуа даже дома. Быть постоянно миленькой и добренькой – так пресно. Если надо – могу и голову с плеч снести. Во второй песне – «Красная помада» — я примерю восточный образ, в котором будет много красного цвета и, конечно же, красная помада. Мне кажется, красная помада открывает женщине все пути: успех в карьере, решительность в достижении цели, внимание окружающих. Следующий год – год Стальной Мыши. Встречать его рекомендуют в сером платье с большим количеством пайеток, к которому отлично подойдет макияж с красной помадой. А вот насколько удачным будет год, зависит только от нас ».

Владимир Гришко перевоплотится в призрака : «Новый год – это всегда таинство, загадка, надежда на лучшее. Появление призрака на сцене Национальной оперы очень символично. Давно продюсеры новогодних концертов не обращались к классической тематике. И я горжусь, что именно меня пригласили исполнить эту партию. Кстати, призрак в новогоднем концерте «Интера» появится именно так, как изначально задумывал автор мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойд Уэббер: сначала он отражается в огромном зеркале, а потом материализуется на сцене. Во время репетиции я рассказал режиссеру, как это было на Бродвее, – и мы вернулись к оригиналу. А на сцену я выйду в маске и камзоле ручной работы, в котором пел арию призрака в Нью-Йорке пятнадцать лет назад ».







Анастасия Даугуле будет сиять: «В этом году в новогоднем концерте у меня будет несколько платьев. Будут разные выходы в разных образах. Главный – искристо-золотой. Я питаю очевидную слабость к золотым вечерним платьям. Глаза сразу загораются, руки тянутся к ним. И стилисты телеканала это знают. Мы сшили дизайнерский сверкающий наряд. Может показаться, что я ослепляю, как елка в гирляндах. Но ведь и повод какой – Новый год! Ведущих точно будет видно издалека!»

MONATIK станцует с девушками-медузами: « Мне импонирует уличная элегантность, люблю, когда комфортно, но со вкусом. И для выхода на сцену стараюсь выбирать то, что максимально гармонирует с внутренним миром. Что касается костюмов для балета, мы заявили их на нашем шоу на НСК «Олимпийский». Но, оставаясь верными себе, не могли просто повторить их и в этом концерте, поэтому эксклюзивно для новогодних съемок мы усовершенствовали наши уникальные шляпы-медузы».

Наталья Валевская станет звездочкой: « Для новогоднего концерта мы со стилистом «Интера» выбрали платье, усыпанное серебряными звездочками. Еще один важный акцент – обруч, расшитый стразами, – идеально дополнил платье. Образ олицетворяет юность, чистоту, энергию. Единственное неудобство – моя обувь: очень красивая и совсем не танцевальная. Всем известно, что сцена в Национальной опере — с наклоном, так для съемок ее еще покрыли пластиком, который скользил. Я впервые выступаю на этой сцене. Конечно, у меня есть свои приемы, чтобы зритель не догадался, насколько сложно танцевать на подобном полу. Но я все же волновалась, что могу упасть. Я даже не предполагала, что мне придется столько кружиться во время выступления!»

Солистки Freedom Jazz превратятся в дерзких девушек Бонда. «Платья, в которых мы выйдем на сцену, создавал наш неизменный дизайнер Назар Дидык, также солист Freedom Ballet – для нашего нового шоу «Бондиана», – рассказывает певица Анастасия Малега . – В нем мы – женщины Бонда. Красный цвет выглядит вызывающе и сразу настраивает на провокацию». Как подчеркивает еще одна солистка Санни Журба: «Это ретрокрасный – с перчинкой!»

Виталий Козловский нашел костюм для свиданий: «На новогоднюю сцену я выйду в красивом бежевом костюме. В этом наряде мне комфортно и, как и мой персонаж в концерте, я бы тоже мог в таком пойти на свидание. Определиться с нарядом мне помогли стилисты «Интера». Нашей задачей было выбрать одежду, в которой я мог бы не только попасть в настроение песни, но и танцевать. Мы примерили несколько вариантов, но бежевый костюм мне понравился больше всех ».