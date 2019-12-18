"Укравтодор" хочет за три года восстановить 7 тысяч километров дорог госзначения

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в течение трех лет восстановить 7 тысяч километров дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.



Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в комментарии журналистам.



"Чтобы привести в порядок 7 тысяч километров аварийных дорог и 8 тысяч километров дорог, которые находятся не в нормативном состоянии, то на это требуется сотни миллиардов гривень. Где-то 200-300 миллиардов гривень. Аварийные 7 тысяч километров мы бы хотели привести в порядок за ближайшие три года", - сказал он.



При этом Кубраков добавил, что всего в ответственности "Укравтодора" находится 24 тысячи км дорог госзначения из общей протяженности украинских дорог в 169,6 тысячи километров.



Также Кубраков отметил, что в следующем году не получится полностью отказаться от ямочных ремонтов.

