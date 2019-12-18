Рада приняла изменения в закон о высшем образовании

Верховная Рада приняла во втором чтении и приняла в целом закон № 2299, которым вносятся изменения в некоторые законы Украины по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования. За закон № 2299 проголосовал 321 народный депутат, сообщает корреспондент Укринформа.



Необходимость внесения изменений и дополнений в Закон Украины «О высшем образовании» обусловлена ​​прежде всего обязательствами, предусмотренными статьей 431 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которые состоят в реформировании и модернизации системы высшего образования, содействии сближению в сфере высшего образования в рамках Болонского процесса, повышении качества высшего образования, расширении возможностей высших учебных заведений, активизации мобильности студентов и преподавателей, сотрудничестве с целью упрощения доступа к получению высшего образования и т.д. Кроме того, в 2015 году в Европейском пространстве высшего образования была введена новая редакция стандартов и рекомендаций по обеспечению качества, что также требует отражения в законодательной базе высшего образования.



Цель закона - урегулирование таких сфер, как лицензирование образовательной деятельности, поступление на обучение для получения высшего образования, реализация междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрованого обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения, Национальной рамки квалификаций и т.п.



Среди прочего изменениями нормированы вопросы доступа к высшему образованию и заключения договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим, предлагается применение Единого государственного квалификационного экзамена для аттестации лиц, получающих степень на бакалаврском и магистерском уровнях высшего образования, отменяется диплом государственного образца, вводится дуальная форма получения образования и прочее.



Законом № 2299 вносятся изменения в законы Украины «О высшем образовании», «О профессиональном перед высшим образованием», Кодекс гражданской защиты Украины.

