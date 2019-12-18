Киев побил очередной температурный рекорд

Во вторник, 17 декабря, в столице существенно превышен рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня.



Об этом сообщает в среду Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.



"По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4° С, что на 1,7° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году", - говорится в сообщении.



Как отметили в обсерватории, несмотря на прогноз Украинского гидрометцентра, в Киеве есть большая вероятность превышения и максимальной среднесуточной температуры воздуха в среду.



Как сообщал Укринформ, 16 декабря в Киеве среднесуточная температура составляла + 6,6° С, что на 0,5° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствовало температуре конца октября.



В то же время в ноябре в Киеве былм зафиксированы пять температурных рекордов.



