На 150 АЗС продавали поддельное топливо

В Украине разоблачили масштабную сеть по изготовлению и продаже поддельного горючего, сообщается в пресс-службе Генеральной прокуратуры в среду, 18 декабря.



Отмечается, что при изготовления и реализации контрафактного топлива использовались опасные для жизни и здоровья вещества.



Незаконный бизнес наладили на подконтрольных мини-нефтеперерабатывающих заводах в разных регионах Украины. В произведенное топливо добавляли спирты, сильнодействующие токсические вещества, другие октаноповышающие, смазочные, деприсаторные, детонационные присадки. Все это опасно для здоровья человека.



Изготовленное опасным способом топливо реализовывалось через более 150 АЗС по всей территории страны. При этом, часть - без уплаты обязательных акцизных платежей (бюджет не получил более 20 млн грн), что позволяло указанным лицам получать сверхприбыли.



Во время проведения санкционированных следственных процессуальных действий в офисных, складских, производственных помещениях и на ряде АЗС, оперативники локализовали указанную противоправную деятельность, а также получили возможные доказательства ее осуществления для привлечения виновных лиц к ответственности. Следственные действия пока продолжаются.

