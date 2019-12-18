Закон о рынке земли не будет рассматриваться до конца года

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до конца текущего года. "Ещё вчера они планировали в четверг по ускоренной процедуре принять закон о продаже земли, но сегодня ситуация изменилась коренным образом. Люди, приехавшие на митинг под Верховную Раду вчера, заставили "слуг народа" выполнять регламент", - заявила Тимошенко в среду в комментарии журналистам.



Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня утром на собрании с главами фракций пообещал всем парламентским политическим силам и объединениям действовать согласно регламенту и по процедуре рассмотреть на заседании комитета все правки к законопроекту №2178-10.



"Это 4,5 тысячи правок, которые одна за одной будут рассмотрены в комитете. Это значит, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле", - уточнила Тимошенко.



В свою очередь член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Вадим Ивченко (фракция "Батькивщина") считает, что на заседании аграрного комитета, скорее всего, должны голосовать по каждой правке отдельно, поскольку так требует регламент и решение комитета должно быть по каждой правке



"Это означает, что мы должны проголосовать более 4,7 тыс. раз – столько правок", - сказал он в эфире телеканала "НАШ" в среду.



По его словам Ивченко, нардепы сегодня только будут начинать рассматривать данный законопроект. "Мы еще ни разу не рассматривали ни одну из правок, не голосовали, их не обсуждали. Только когда рассмотрит комитет, будет рассмотрение в течение 10 дней депутатами, а потом рассмотрение на пленарном заседании (во втором чтении)", - сказал депутат.



Он также отметил, что предлагаемые президентом максимальная норма на одного владельца 10 тыс. га завышенная, подчеркнув, что малое фермерство – это до 5 тыс. га земли в одни руки.



В среду с 15.00 проходит заседание аграрного комитета Рады.

