Трек Мэрайи Кэри возглавил чарты спустя 25 лет

Песня Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You возглавила американский чарт спустя 25 лет после выхода. Об этом сообщает сайт NME.



Песня заняла первое место в американском чарте Billboard. Трек был выпущен в 1994 году и не вошел даже в список 100 лучших песен Billboard.



В последние несколько лет в кануне рождественских и новогодних праздников песня начала обретать популярность. Так в декабре 2017 и 2018 годов она попадала на третье место рейтинга.



При этом песня Кэри уже в 19 раз возглавила рейтинг Billboard. Рекорд принадлежит группе Beatles с 20 первыми строчками.