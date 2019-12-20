Актриса из «Темных начал» сыграет Галадриэль

Морфидд Кларк, звезда нового фэнтезийного шоу HBO «Темные начала», сыграет молодую Галадриэль в предстоящей телевизионной экранизации «Властелина колец». Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.



Эльфийская владычица Галадриэль — один из ключевых персонажей саги Джона Р. Р. Толкиена. В кинотрилогии Питера Джексона ее играла Кейт Бланшетт.



Студия Amazon, которая снимает сериал, отказалась комментировать информацию.



Информации о «Властелине колец» не так много. Известно, что на второстепенные роли утверждены Маркелла Кавена («Пикник у висячей скалы», «Плач»), Джозеф Мол («Игра престолов») и Максим Болдри («Годы»), а сценарий напишут Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн. Кроме того, к продюсерскому составу присоединился американский продюсер и сценарист Брайан Когман, известный по работе над «Игрой престолов».









Amazon заказала съемки сразу двух сезонов сериала. По слухам, в общей сложности их будет не менее пяти. Студия заплатила за права на производство сериала и спин-оффов по мотивам книг Толкина рекордные $250 миллионов, опередив в ходе торгов Netflix. Сообщалось, что действие сериала будет развиваться до событий, описанных в «Братстве кольца».



По подсчетам СМИ, сериал по «Властелину колец» станет самым дорогостоящим в истории: с учетом съемок, гонораров актеров, затрат на производство и маркетинг бюджет проекта может превысить миллиард долларов.



Местом съемок сериала выбрали Новую Зеландию, где снимали оригинальную трилогию.

