Российские медики подготовили "зимнюю диету"

Эксперты из московского отделения Роспотребнадзора подчеркивают: в зимний рацион обязательно должны входить определенные продукты. По словам специалистов, из-за низкой температуры растут энергозатраты организма, что заставляет человека выбирать более калорийную пищу.



Здесь повышается риск набора веса зимой. Поэтому важно контролировать калорийность рациона. К тому же, эксперты рекомендуют включить в диету овощи и фрукты (минимум 500 граммов в день). Необходимо потреблять довольно часто жирную рыбу, оливковое, льняное и подсолнечное масло. Также в "зимнюю диету" эксперты включили зерновые и отруби, капусту, морковь, лук и чеснок.



А вот потребление популярных зимой мандаринов стоит ограничивать. Это полезный, но крайне аллергенный продукт. Исходя из этого, следует ограничивать его потребление, предупреждают врачи. Без вреда для здоровья можно съедать по четыре мандарина ежедневно. Тогда возможно укрепить иммунитет, вывести токсины и улучшить настроение.

