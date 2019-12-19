Украина в 3 раза нарастила экспорт улиток в страны ЕС

Украина за январь-сентябрь 2019 года поставила на европейский рынок 248 тонн улиток собственного производства, тогда как за весь 2018 год объем экспорта этой продукции в страны Европейского Союза составил 93 тонны.



Согласно сообщению на сайте правительства в среду, за два года возросло и количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок ЕС.



"По результатам третьего квартала этого года в Украине такое право получили 17 предприятий. В 2018 году их было всего пять", - отмечается в сообщении Кабмина.

