Тарифы на отопление в Киеве снижать не будут

Тарифы на отопление в Киеве останутся неизменными до мая следующего года в случае снижения цены на газ. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил представитель Киевтеплоэнерго Константин Лопатин, пишет 112 Украина.



"Ничего не изменится. Тариф на тепло (нынешний) будет действовать до мая 2020 года. Он должен оставаться неизменным: газ подешевеет – тариф не изменится, газ подорожает – тариф не изменится", - сказал Лопатин.



Он пояснил, что сегодня есть "определенная законодательная несогласованность, которая не позволяет исполнителям услуги предусмотреть возможность пересмотра тарифа оперативно, принимая во внимание изменение стоимости природного газа". Единственный документ, который регламентирует порядок тарифообразования, это постановление Кабмина № 869 с изменениями. Изменить возможно только тариф на новую услугу поставки тепловой энергии.



"На сегодня наше предприятие не имеет возможности изменить тариф, который действует сегодня, ни в большую, ни в меньшую сторону", - подчеркнул Лопатин.



Он также уточнил, что Кабмин, выполняя задание президента, работает над вопросом создания режима, который позволит корректировать тарифы на тепло, услугу централизованного отопления в случае изменения цены на газ больше чем на 10%.

