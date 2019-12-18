Киевляне оценили работу Кличко - опрос

Деятельностью киевского городского головы Виталия Кличко не довольны - 49% киевлян, довольны - 42%.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-16 декабря 2019 года в Киеве.



"42% опрошенных довольны деятельностью киевского городского головы Кличко (не довольны - 49%). Работой Киевского городского совета довольны 31% (не довольны - 53%), общественного транспорта - 43% (не довольны - 48%), образовательных учреждений столицы - 28% (47%), коммунальных служб и медицинских учреждений Киева - по 23% (не довольны 70% и 63% соответственно)", - говорится в сообщении.



Как отмечается, рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей возглавляют шоумен Сергей Притула (доверяют - 35%, не доверяют - 39%), Виталий Кличко (доверяют - 35%, не доверяют - 55%), журналист Дмитрий Гордон (доверяют - 32% , не доверяют - 48%) и бывший киевский городской голова Александр Омельченко (доверяют - 27%, не доверяют - 45%). Остальных кандидатов из списка киевляне преимущественно не знают или оценивают негативно.



Согласно результатам опроса, 36% опрошенных киевлян считают, что дела в городе идут в правильном направлении, 38% - в неправильном, 27% - не определились по этому вопросу.



Парки и скверы (70%), состояние дорог (45%) и общественный транспорт (30%) - сферы, где киевляне относительно чаще увидели улучшение за последние пять лет. Однако, по мнению жителей столицы, значительно ухудшилась ситуация с борьбой с незаконным игорным бизнесом (38% считают, что она ухудшилась и лишь 7% улучшилась), незаконными застройками (48% и 7%), парковкой (49% и 5%), и загруженностью улиц и пробками (55% и 5%).



При этом относительное большинство опрошенных считают успехами действующего мэра Кличко парки и скверы (38%), качество дорог (22%), обустройство зон отдыха (21%) и мест занятия спортом (20%).



Приоритетными сферами развития города киевляне в первую очередь видят медицинские учреждения (59%), качество жилищно-коммунальных услуг (55%), развитие образовательных учреждений (36%), качество и доступность общественного транспорта (32%), качество дорог (31%), сбор и утилизацию мусора (27%), борьбу с коррупцией (24%), незаконными застройками (20%) и экологию (18%).



Исследование проводилось Социологической группой "Рейтинг" 12-16 декабря 2019 года в Киеве методом личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов, ошибка репрезентативности исследования: не более 3,2%.



