Пашинского выпустили под домашний арест

В среду, 18 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает LB.ua.



Адвокаты Пашинского успешно обжаловали решение Печерского райсуда Киева от 29 ноября о продлении меры пресечения до 29 января 2020 года.



Защитник экс-депутата Андрей Федур в ходе судебного заседания заявил, что считает подозрение Пашинского необоснованной и незаконной. Он напомнил, что инциденту, в котором подозревается экс-депутат, скоро исполнится три года, и добавил, что не видит в действиях Пашинского состава преступления.



Федур также сказал, что Пашинский никогда не препятствовал следствию и не намерен этого делать. Кроме того, адвокат заявил, что не видит причины, которая не позволила бы избрать Пашинскому альтернативную меру пресечения - круглосуточный домашний арест.



Прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.



На вопрос судьи, почему до сих пор не завершено досудебное расследование, прокурор Владислав Фомченков заявил, что сейчас проводятся некоторые экспертизы (судебно-баллистическая и фототехническая), в том числе повторные. По его словам, они должны завершиться в течение двух месяцев, но это зависит от экспертов.



Председательствующий судья также спросил у Пашинского, где он работал на момент задержания, с кем проживает и где находится его загранпаспорт. Экс-депутат ответил, что возглавляет свой благотворительный фонд, проживает с женой, а паспорт - у одного из его адвокатов. Он добавил, что может отдать паспорт следователю, так как не планирует ехать за границу, пока не будет закончено рассмотрение этого дела.



Суд принял сторону защиты Пашинского и постановил немедленно освободить экс-депутата из-под стражи и отправить домой: в дом 2-в по ул.Центральной в с.Хотов Васильковского района Киевской области. Его также обязали носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.



Срок действия решения суда - до 3 февраля 2020 года.

