Коболев: ГТС Украины обесценится без российского газа

При отсутствии транзита российского газа стоимость газотранспортной системы Украины не превысит 34 млрд гривен. Об этом заявил в среду, 18 декабря, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. "Тут нет цифры в $300 млрд, даже нет цифры в $30 млрд. Тут есть цифра в 34 млрд гривен. Эта цифра отображает более или менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ей не будут пользоваться в транзитном режиме,...

...но будут пользоваться в режиме транспортирования газа для потребителей Украины", - заявил он.



При этом глава Нафтогаза считате, что вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 годе есть, но она очень маленькая.



"Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января… очень маленькая, но надеемся на лучшее", - сказал он.



Глава Нафтогаза добавил, что с каждой минутой эта вероятность "приближается к нулю". Он также заявил, что спрогнозировать итоги переговоров по газу с РФ "сложно".



Кроме того, Коболев сообщил, что нового Оператора ГТС Украины сертифицируют 26 декабря. В этот же день обнародуют тарифы на следующий год.



По его словам, 1 января "должны быть подписаны физически акты, которые переведут все активы компании от группы Нафтогаз в Министерство финансов под МГУ.



По данным НАК Оператор ГТС Украины начнет работу 1 января 2020 года.

