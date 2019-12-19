В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.



Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

За резолюцию проголосовали 133 государства, против - два, воздержались - 52. Не поддержали резолюцию США и Украина.



Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".



Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, и настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

