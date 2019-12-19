Народный совет ЛНР принял закон о границах

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины.



За решение единогласно проголосовали 38 присутствующих в зале заседаний депутатов.



"Тридцать восемь — за, решение принято единогласно", — заявил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.



Ранее подобный закон принял парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики.



"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года", — сказал председатель Народного совета Владимир Бидёвка.



По его словам, до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения. Закон не противоречит Минским соглашениям

