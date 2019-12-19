Россия призвала ОБСЕ отреагировать на угрозы в адрес Sputnik Estonia

Россия призвала представителя ОБСЕ по СМИ Арлема Дезира отреагировать на угрозы в отношении Sputnik Estonia, сообщил в среду заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.



Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.



Собеседник агентства подчеркнул, что Москва на регулярной основе требует от офиса представителя ОБСЕ по СМИ публичной реакции на нарушение прав отечественных средств массовой информации, и сюжет со Sputnik Estonia полностью подпадает под эту категорию.



"Этот сюжет с Sputnik Estonia на текущий момент находится в фокусе взаимодействия между нами и офисом представителя ОБСЕ по вопросам СМИ. Мы в контакте с офисом. Мы уже донесли наши озабоченности до офиса Дезира на этот счет. Держим ситуацию на контроле, будем отслеживать его реакцию", - сообщил Буякевич.



Он добавил, что российское постпредство будет использовать наработанные политические механизмы в рамках ОБСЕ для защиты интересов Sputnik Estonia.

"В частности, на СМИД ОБСЕ в Милане в прошлом году было принято политическое решение министров по безопасности журналистов, на которое мы в ОБСЕ также будем ссылаться в вопросах защиты прав Sputnik Estonia", - добавил Буякевич.

