На Украину приедет новый еврокомиссар по вопросам расширения ЕС

Новый европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения, венгр Оливер Вархейи намерен в ближайшее время посетить Украину. Об этом заявил глава группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер в Страсбурге.



"Комиссар Вархейи передал вам свои поздравления. Этим утром во время встречи мы обсуждали украинский вопрос, и он готовит свой визит в Киев. Конкретная дата, как я надеюсь, станет известна в ближайшие дни", - сказал Вагнер.



По его словам, для нового комиссара "Украина находится в приоритетах повестки дня, как это было для нас все это время".

