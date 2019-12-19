Глава "Нафтогаза": вероятность подписания контракта с РФ до 1 января "приближается к нулю"

Вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 годе есть, но она очень маленькая. Об этом заявил в среду глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.



"Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января <…> очень маленькая, но надеемся на лучшее", - сказал Коболев, выступление которого транслировалось на YouTube-канале компании. Глава "Нафтогаза" добавил, что с каждой минутой эта вероятность "приближается к нулю".



Он также заявил, что спрогнозировать итоги переговоров по газу с РФ "сложно".



Коболев сообщил, что в отсутствие такого контракта новому оператору газотранспортной системы Украины предстоит пройти "стресс-тест", имея в виду трудности, связанные с отсутствием транзитных поставок. Сертификация компании-оператора на Украине близится к завершению, продолжил Коболев, она должна завершиться 26 декабря.



"Окончательное решение о сертификации ожидается 26 декабря. Также мы ожидаем, что регулятор 26 декабря опубликует тарифы, по которым рынок будет работать весь следующий год", - сказал глава "Нафтогаза".

