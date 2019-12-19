В ООН пообещали ознакомиться с ситуацией вокруг угроз Sputnik Estonia

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик пообещал ознакомиться с ситуацией вокруг угроз сотрудникам Sputnik Estonia.



Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.



"Я впервые услышал об этом. Дайте мне разобраться в этом", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент.



"У меня нет достаточно подробностей об этом. Позвольте позже вернуться к этому вопросу", - добавил он.

