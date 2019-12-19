Николай, Мороз или Клаус?

Привет, хуторяне! Все заглянули сегодня под подушку? Конфеты нашли? А в носке искали? Нету? Так, может, вы уже выросли? Или плохо себя вели целый год? Праздник Святого Николая пришел в наши будни относительно недавно. Раньше, чем День Святого Валентина и Хэллоуин, но позже, чем Coca Cola занесла в перестроечный СССР рождественского деда из Западной Европы по имени Санта-Клаус, которого мы ошибочно равняем с Дедом Морозом. Объясняю по порядку...



19 декабря в стране стартуют новогодние праздники. Европа уже давно рождественская, потому что у нее сначала Рождество, а потом НГ, а у нас наоборот. Но, наконец, и до нашей улицы добрался праздник. В городах и продвинутых селах открывают новогодние “йолки”. В Киеве вечером тоже будут зажигать главную елку страны. И кто это будет делать? Сам Святой Николай, который станет хозяином всех новогодних праздников! А его почетные гости – первые лица страны и ее столицы.



Знаете, я вообще-то больше по экономике да по коррупционным расследованиям. Страшно далек от теологии. Но не могу понять, почему зажжение главной елки страны поручают не мэру и не президенту, а Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу?



Потому что если подходить к вопросу обстоятельно, Святой Николай – это вовсе не персонаж пасторальной праздничной анимации. Да, защитником детей его почитают справедливо: мирликийский епископ имел репутацию "тайного дарителя" – человека, который мог сделать что-то доброе незаметно. Все знают, что он тайно подбрасывал детям монетки в еду и выставленные за дверь башмачки. А бедной девушке помог выйти замуж за возлюбленного, дав ей денег на приданое.



Но это, мягко говоря, уже более поздняя, адаптированная версия деяний святого. Просто не все раннехристианские легенды подходят для обсуждения за праздничным столом и, уж тем более, на зажигании новогодней елки.



На самом деле Святой Николай считается покровителем детей, а также студентов-семинаристов потому, что, следуя в Никею во время большого голода, он застукал хозяина постоялого двора за разделыванием человечины. Заставил отвести себя к бочке, где хранилось мясо. И воскресил трех похищенных малолетних детей, которым трактирщик и его жена перерезали горло и засолили мясо в бочке. На этот счет, кстати, имеется довольно много известных работ живописцев.



В 1822 году преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете Клемент Кларк Мур сочинил для своих детей стихотворную рождественскую сказку «Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая» о сказочном персонаже, дарящем детям подарки

Прочитал у одной “членкини” этнографического общества, что “насправді, з міфології Дід Мороз – це не є добрий дід, який направо й наліво роздає подарунки. У Миколая свій почет, і у нього була книга вчинків людей. Ви собі просіть хоч гори золоті, але якщо ви не заслужили, вам цього не буде

Жизнь у Николая вообще была суровая. В 303 году Диоклетиан издал эдикт, узаконивший систематическое преследование христиан во всей империи. И молодой священник был заключен в тюрьму, где провел целых восемь лет. Находясь в заключении, несмотря на пытки, Николай продолжал проповедовать христианство.В мае 305 года императоры Диоклетиан и Максимиан отреклись от престола, после чего произошли кардинальные изменения в политике по отношению к христианам. По воцарении святого равноапостольного Константина святитель Николай был возвращен к пастве, с радостью встретившей своего наставника и заступника.По дороге он воскресил моряка, сорвавшегося с мачты. Моряк, который явился вместе с Николаем в церковь, вместо молитвы начал рассказывать всем о своем чудесном спасении человеком по имени Никеи-Лаос. Слухи дошли до отцов церкви, и им не оставалось ничего, кроме как избрать Николая новым епископом.Затем епископ Николай выступил защитником трех несправедливо приговоренных к смерти византийцев и совершил немало других добрых дел. Но к новогодним праздникам они не имеют никакого отношения. Превращение в “рождественского деда” шло постепенно.В 10 веке в Кельнском соборе в день памяти Святого Николая 6 декабря ученикам церковноприходской школы стали раздавать сладости. А позже в Германии в домах стали вывешивать башмачки или носочки для того, чтобы Святой Николай положил туда детям подарки. Эти традиции быстро распространились по всей Европе. И так продолжалось несколько столетий. Николай – сам по себе, как символ добра и благотворительности, а Рождество Христово – само по себе. Ну, и Новый год как новый год.Но затем к делу подключились американцы. Без них не обошлось. Традиции, связанные с поздравлением детей в день Николая, за океан привезли голландские колонисты, основавшие в 1650-х годах поселение Новый Амстердам, ныне превратившееся в город Нью-Йорк.В 1822 году преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете Клемент Кларк Мур сочинил для своих детей стихотворную рождественскую сказку «Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая» о сказочном персонаже, дарящем детям подарки. В канун Рождества 1823 года поэма была опубликована в газете Sentinel. В тексте Николая несколько раз называют Клаусом (голландский вариант имени Николай).В 1863 году американский художник Томас Наст, работавший в журнале Harper’s Weekly, использовал персонаж Санта-Клауса, нарисованный по мотивам книги Клемента Кларка Мура, в серии своих политических карикатур – в виде героя, дарящего подарки.Художник впервые упомянул о том, что Санта живет на Северном полюсе и ведет специальную книгу, куда записывает хорошие и плохие поступки детей. Таким образом архиепископ из Ликии (в древности страна на юге Малой Азии, находилась на территории современных турецких провинций Анталья и Мугла) переселился на север, облачился в красный полушубок и завел оленей.Окончательная коммерциализация Санта-Клауса и превращение его в персонажа мюзикла произошла в 1931 году, когда компания «Кока-кола» запустила рекламную кампанию для увеличения продаж прохладительных напитков в зимнее время. При этом она предложила более современный облик Санты, разработанный Хэддоном Сандбломом. Именно этому живописцу принадлежит заслуга создания образа обаятельного, узнаваемого и очень популярного во всем мире дедули. Кстати, не имеющего ничего общего со своим историческим прообразом Николаем Чудотворцем.Не буду кидать камень в огород европейцев и американцев. У них просто не было выхода: они не имели в своей мифологии Деда Мороза, который отвечает и за снег, и за мороз, и за новогодние праздники вместе со Снегурочкой. Почему бы ему не открыть новогоднюю елку в Киеве? Что, не тот дед? Русским духом пахнет?Прочитал у одной “членкини” этнографического общества, что “насправді, з міфології Дід Мороз – це не є добрий дід, який направо й наліво роздає подарунки. У Миколая свій почет, і у нього була книга вчинків людей. Ви собі просіть хоч гори золоті, але якщо ви не заслужили, вам цього не буде. А Дід Мороз із дажбозьких вірувань був духом лісу. На узлісся вішали яблуко, щоб задобрити злого Діда Мороза, який зжирав дітей, що приходили до лісу по хмиз”.Первый раз слышу, чтобы Дед Мороз детей жрал и яблоками задабривался. Век живи, век учись.... А если серьезно, то, как мне кажется, надо не с ума сходить, в мифологических раскопках роясь, а вернуться к истокам.Святому Николаю оставить его основную роль – защитника, праведника и тайного благотворителя. А Деду Морозу, Санта-Клаусу и примкнувшему к ним Йоулупукки – пастуху оленей из пещеры Кайкулуолат – поручить забавлять народ на празднике.Традицию дарить конфеты можно оставить. Не только своим детям, но и чужим, которые ими не балованы. И новогодний приход Деда Мороза с исполнением “В лесу родилась елочка” тоже. Это же так ми-ми-мишно. Чего отказываться? А вот Coca Cola не люблю. Ни зимой, ни летом. Уж простите...