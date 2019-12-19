Русский под каждой кроватью

Длящиеся три года попытки изгнать Трампа с поста президента, кульминацией которых стали манипуляции с импичментом, извратили внешнюю политику США в отношении России. С 2009 по 2014 год администрация Обамы официально проводила политику «перезагрузки», которая по сути дела была политикой умиротворения единовластной путинской России.

Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон придумали кнопку перезагрузки, чтобы вовлечь Россию в диалог. Это было представлено как антидот от карательной политики в отношении России, которую якобы неоправданно инициировал Джордж Буш после российской войны с Грузией за судьбу Осетии. В те давно минувшие дни прогрессисты думали, что воинственный Буш дурно обращается с Путиным, и были полны решимости винить в ухудшении отношений Буша, а не Путина.



БЕСТОЛКОВЫЕ «ЭКСПЕРТЫ»



Одним из самых странных зрелищ на слушаниях по процедуре импичмента, которые проводились в комитете палаты представителей по разведке под руководством Адама Шиффа (Adam Schiff), стала вереница свидетелей, которые в пух и прах разносили нынешнюю политику Трампа в отношении Украины, в первую очередь его попытки отсрочить поставки оружия.



Но очень многие из тех, кто давал показания (это люди из Госдепартамента и из Совета национальной безопасности, такие как Фиона Хилл (Fiona Hill), Джордж Кент (George Kent), Уильям Тейлор (William Taylor), подполковник Александр Виндман (Alexander Vindman), Мари Йованович (Marie Yovanovitch) работали в том или ином качестве в правительстве и при администрации Обамы, которая вообще отказывала украинцам в любой военной помощи, способной привести к смерти противника (так называемой «летальной помощи»). В частности, администрация Обамы не хотела поставлять Украине ПТРК «Джавелин».



Будучи экспертами по Украине, все они знали, что руководство «Бурисмы» подвержено коррупции, что Хантер Байден не обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы работать в ее совете директоров, что взяли его туда из-за отца, который был вице-президентом, и что Джо Байден как смотрящий по Украине вмешивался в ее политику и даже отправил в отставку одного важного прокурора, который лишь говорил о том, что начал расследование в отношении Хантера Байдена и «Бурисмы».



Так почему же никто из них тогда не жаловался на робость Обамы и на тот вред, который он причинил украинцам, лишив их американского оружия? Почему никто из них не пошел к генеральному инспектору и не сообщил о давлении Байдена, выбивавшего из украинцев «услуги»? Ведь это администрация Обамы отказала Украине в оружии и тем самым придала сил Путину.



Все вышеизложенное в той или иной степени способствовало такой политике. Разве не увеличились потери украинских войск в ходе активных боевых действий из-за того, что Обама с 2014 по 2017 годы отказывался поставлять на Украину любое оружие? Ведь этих потерь тогда наверняка было гораздо больше, чем за несколько недель в 2019 году, когда Трамп задержал поставки оружия в условиях более или менее статичного фронта?



ЧУШЬ С ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ



Вспомните, перезагрузка с самого начала была нелепой затеей, которая началась в Женеве с символической красной кнопки от джакузи, украденной из отеля и украшенной неверно переведенным русским словом «перегрузка». Предполагалось, что вставшая на путь либерализации Россия должна по достоинству оценить американское великодушие. Американцы исходили из того, что вот теперь-то путинское окружение в ответ начнет проводить внутренние реформы, ослабляя напряженность между Москвой и Вашингтоном. Не было никаких сомнений, что чем больше щедрот увидит Путин со стороны западного либерализма, тем активнее он станет проводить прогрессивную политику.



По правде говоря, как это всегда бывает с усмирением агрессора, это была улица с односторонним движением, где щедрость расценивалась как слабость, которой надо непременно воспользоваться. Обама отменил все прежние санкции. Он отказался предоставлять Украине летальную помощь. Он отказался от создания ПРО в Восточной Европе, услышав обещания о том, что Путин не станет дискредитировать его неоднозначную политику перезагрузки во время кампании 2012 года по переизбранию. Стороны сдержали свои обещания. По меркам нового, демократического состава палаты представителей, Обаму в 2012 году надо было подвергнуть импичменту за эти взаимные услуги, и сделать это должен был контролируемый республиканцами конгресс.



Обама игнорировал российские кибератаки против США и их союзников, он не обращал внимания на вмешательство в американские выборы. Низший предел перезагрузки наступил тогда, когда Москва пообещала помочь в Сирии, если госсекретарь Джон Керри пригласит ее на Ближний Восток претворять в жизнь усилия ООН, которая хотела остановить Асада, применявшего оружие массового уничтожения.



Результаты оказались катастрофическими. Реанимированный Асад ликвидировал оппозицию, а его партнер — ливанская организация «Хезболла» — получил свободу действий на значительной части Сирии.



Путин истолковал эти попытки примирения с собой со стороны США как разрешение давить российское инакомыслие. Чем слабее была конкретная американская реакция и чем громче США читали Путину абстрактные лекции о правах человека, тем больше Россия презирала Соединенные Штаты. К февралю 2014 года Путин аннексировал Крым. А к осени Россия вторглась на восток Украины и фактически включила ее в свой состав. Напуганные прибалтийские государства начали добиваться новых гарантий безопасности от НАТО.



ЦЕНА УСМИРЕНИЯ АГРЕССОРА



Когда администрация Обамы завершила свой срок, Россия обсуждала выгодные энергетические сделки с членом НАТО Германией и фактически царствовала в Сирии — Ливане. Одна российская энергетическая компания приобрела крупные запасы урана в Северной Америке, демонстрируя полное пренебрежение к госсекретарю Хиллари Клинтон и к администрации Обамы, которые одобрили эту сделку после крупных пожертвований в Фонд Клинтонов и денежного вознаграждения в 500 000 долларов, полученного Биллом Клинтоном за свое клоунское выступление в Москве.



Когда связанные с Россией хакеры начали вмешиваться в американскую политику, Обама сказал Путину «прекратить это» и начал читать нотации кандидату Дональду Трампу (который наверняка должен был проиграть), чтобы тот прекратил стенать по поводу несправедливости американского избирательного процесса. Этот процесс Обама объявлял защищенным от иностранных манипуляций. Подтекст был таков: Хиллари скоро уверенно победит, и обиженному Трампу не стоит объяснять свое поражение тем, что она воспользовалась услугами бывшего британского шпиона, составившего свое липовое досье на «источниках», которые он купил в России.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ «СГОВОРА»



А потом произошло нечто весьма неожиданное, вернее, сюрреалистичное. Дональда Трампа избрали президентом, несмотря на все усилия Министерства юстиции, ЦРУ и ФБР, которые пытались предотвратить этот кошмар. Как объяснить то, что стопроцентная победительница Хиллари, у которой было в три раза больше средств на кампанию, на которую работали все социологические службы, лучшие умы из сферы высоких технологий и угодливые СМИ, профукала свои гаргантюанские по размерам преимущества?



И тут на свет появился «сговор с Россией» — клеветническое измышление о том, будто Трамп сговорился с Путиным, чтобы тот навредил Хиллари Клинтон, и в благодарность за это Россия якобы получила свободу действий.



Если бы Клинтон победила, факты остались бы такими же. Но не было бы никаких инсинуаций на тему «сговора с Россией». Просто подобострастные Коми, Бреннан и Клэппер быстренько провели бы уборку в минюсте, ФБР и ЦРУ, удалив все оставшиеся следы и наведя порядок в СМИ в целом.



Такая конспирологическая теория выглядит неправдоподобно и смешно с учетом того, что сама Хиллари, воспользовавшись как минимум тремя степенями защиты (Национальный комитет Демократической партии, юридическая фирма «Перкинс Кои» и фирма «Фьюжн Джи-Пи-Эс»), наняла британского подданного Кристофера Стила собирать компромат на Дональда Трампа с использованием полученных за взятки фальшивых российских источников. Получается, что Россия развернулась на 180 градусов, а потом почему-то еще на 180, решив учинить хаос в надежде на то, что ей удастся создать новые разногласия в гражданском обществе, от которых мы страдали последние три года. Сам Трамп во время кампании противодействовал пассивно-агрессивной политике Обамы в отношении России. Как известно, эта политика совершала дикие скачки от партнерства с ангелом Путиным до ненависти к дьяволу Путину.



Вскоре русские стали для «прогрессивистов» (прогрессивисты — сторонники активной социальной и экологической политики в США, в основном склонные поддерживать Демократическую партию США часто подвергаемые критике Республиканской партией США и правыми кругами в целом за чересчур радикальные решения — прим. ред.) главной причиной, по которой Хиллари проиграла. Слабая предвыборная кампания и отталкивающая личность самой Клинтон здесь были ни при чем. Последствия прогрессивного умиротворения были напрочь забыты. Внезапно левые под каждой американской кроватью увидели русского.



ПОДВЕРГАЯ РОССИЮ ПОРКЕ



Если дружба в рамках перезагрузки и альянс с Путиным потерпели полный провал и лишь придали ему новых сил, то другая крайность — демонизация российского президента — оказалась не менее опасной. Россия по-прежнему обладает 6 500 единицами ядерного оружия со средствами доставки, имея самый большой в мире ядерный арсенал, и когда-то она была надежной преградой на пути китайского экспансионизма.



Политика Киссинджера по сталкиванию Китая и России к выгоде для Америки сегодня утрачена. Также уменьшились шансы на создание основанного на общих интересах единого фронта Запада и православной России против исламского терроризма. Встреча Трампа с Путиным стала для оппозиции доказательством того (как нелепо выразился Джеймс Клэппер), что американский президент является «российским агентом». Чтобы продемонстрировать свой антироссийский настрой, исправить ошибки перезагрузки и умиротворения, а также восстановить курс на сдерживание и устрашение с учетом того, что в эпоху Обамы проводилась опасная политика балансирования, Трамп вскоре занял очень жесткую антироссийскую позицию.



Санкции при Трампе были усилены. Были выдворены российские дипломаты, закрыты российские консульства. Трамп дал зеленый свет добыче нефти и газа в США, уменьшив тем самым российские доходы от экспорта на фоне падения мировых цен. США аннулировали асимметричные договоры с Москвой в области противоракетной обороны. Они начали обучать, а затем и вооружать украинцев новейшими американскими противотанковыми ракетами, действуя провокационно и полностью отвергнув робкую политику Обамы. Американские военные корабли вошли в Черное море для проведения маневров.



Америка радикально повысила свою обороноспособность и потребовала от НАТО сделать то же самое. Трамп начал давить на Европу, принуждая ее к отказу от энергетических сделок с Россией и одновременно наращивая американский газовый экспорт. Трамп заверил восточных европейцев в готовности США защищать восточный фланг НАТО. Трамп разрешил американским военным уничтожить пошедших в наступление русских наемников. Америка дала возможность Израилю систематически ослаблять вооруженные силы российских союзников в Сирии, таких как «Хезболла».



Короче говоря, на сегодня Соединенные Штаты и Россия, две крупнейшие в мире ядерные державы, практически стали врагами. Идеи левого фланга о том, что Трамп — русская «марионетка», «агент» и даже «предатель», оказались полнейшим абсурдом и клеветой. Но они вынуждают Трампа занимать еще более антироссийские позиции, чтобы опровергнуть ложь, распространяемую людьми типа Джона Бреннана и Джеймса Клэппера, у которых были веские причины клеветать на Трампа и Россию, поскольку это они раскрутили скандал на тему «сговора с Москвой».



Кроме того, США утратили все шансы на поиск общих позиций в противодействии китайскому экспансионизму. У Индии и России были естественные причины в союзе с США сдерживать Китай. Турция и Россия издавна сторонились друг друга, и поэтому было глупо содействовать их сближению на почве общей неприязни к США. Российская политика на Ближнем Востоке, особенно в отношении теократического иранского режима, направлена против всего того, за что выступают Соединенные Штаты, хотя превращение Ирана в ядерную державу явно не в интересах Москвы. Россия окружена нестабильными ядерными государствами, такими как Индия, Пакистан, Китай, Северная Корея (скоро таким государством может стать Иран), а также американскими базами с ядерным оружием. Появление новых ядерных государств на ее периферии противоречит как российским, так и американским интересам.



В годы холодной войны Америка согласилась на разрядку с кровожадным коммунистическим Советским Союзом, ставшим прямым наследником сталинского геноцида, унесшего жизни 20 миллионов человек. При этом Советский Союз с союзниками обладал огромными людскими ресурсами в 300 миллионов человек, буфером в виде стран-участниц Варшавского договора, а также колоссальными вооруженными силами численностью в четыре миллиона человек, океанским флотом и тысячами межконтинентальных ракет, которые были нацелены на Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон и Париж. А сегодня нам говорят, что ослабевшая Россия с населением в 145 миллионов, с захудалой армией и обескровленной экономикой создает угрозу существованию США, а от Трампа требуют ежедневно доказывать, что США являются заклятым врагом этого мирового чудовища.



Как странно, что либералы, которые когда-то утверждали, что являются жертвами маккартизма и паранойи из-за своего стремления жить и сосуществовать с жестоким Советским Союзом, сегодня сами работают в режиме маккартизма, называя предателями и русскими агентами всех тех, кто стремится к реалистичному ослаблению напряженности со слабой Россией. И все из-за того, что Хиллари Клинтон проиграла выборы, на которых имела все шансы победить.



Результатом этого стала не просто бессвязность и непоследовательность, но и открытая угроза для безопасности США.

