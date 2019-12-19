В Берлине стартовали переговоры по транзиту газа

Пятый раунд трехсторонних газовых переговоров начался в Берлине в четверг, 19 декабря, сообщает Укринформ.



Переговоры проходят под председательством вицепрезидента Комиссии ЕС Мароша Шефчовича. Делегации Украины и РФ на них возглавляют соответственно министры Алексей Оржель и Александр Новак.



Ожидается, что переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины продлятся целый день.



Отмечается, что перед началом переговоров Шефчович встретился с немецким министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.



Напомним, на прошлой неделе переговоры по газу состоялись в Вене при участии руководства Газпрома и Нафтогаза.



Как заявил глава НАК Андрей Коболев, переговоры о транзите российского газа в случае провала сейчас могут возобновиться в апреле-мае 2020 года.

